[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시보건소는 양방시술과 한의학의 보완 치료를 통해 임신성공률를 높이고자 8일부터 19일까지 '난임부부 한의 치료 지원사업' 참여자 4명을 모집한다고 3일 밝혔다.

대상 자격은 관내 주소를 둔 난임부부다. 난임 진단 검사상 기질적 이상소견이 없어야 한다. 지원자가 많으면 기준 중위소득이 낮은 가구를 우선 선정한다.

침, 뜸 등 한방치료비와 3개월분 첩약비 등 최대 160만원을 지원한다. 한의 치료 및 추후 관찰 기간에는 난임 치료 시술비와 중복 지원하지 않는다.

희망자는 김해시보건소 2층 모자보건실로 신분증, 난임진단서, 건강보험자격확인득실서 및 납부명세서를 지참해 방문하면 된다.

김해시보건소 이종학 소장은 "난임으로 어려움을 겪고 있는 가정에 원하는 아이를 갖도록 실질적인 도움이 되기를 기대한다"고 전했다.

