윤석열 발언 공감하는 野…권성동 "'나도 정치하겠다' 의사표시"

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 검찰총장이 여당이 추진하는 중대범죄수사청을 놓고 이틀 연속 '작심 발언'을 내뱉었다. 이에 대해 야당은 윤 총장의 입장에 동의하는 모습을 나타내고 있다.

3일 김기현 국민의힘 의원은 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 윤 총장의 발언에 대해 "대한민국의 헌법에 정해진 사법시스템 자체를 망가뜨리는 시도를 지금 여권에서 하고 있기 때문에 이것을 막기 위한 자신의 책임을 하고 있는 것"이라고 밝혔다.

윤 총장은 전일 국민일보와의 인터뷰에서 여당의 중수청 추진에 대해 "직을 걸고 막겠다"는 입장을 내놨다.

김 의원은 "정치검사들이 발붙이지 못하도록 하는 공정한 시스템을 만들기 위한 노력이 필요한데 지금 하겠다는 제도는 그게 아니고 검찰보다도 훨씬 더 권력지향적이고 정치지향적인 눈치 보는 사람들로 신분이 보장되지 않는 사람들로 모든 수사와 불기소권까지 다 가지고 하겠다는 것이니 굉장히 나쁜 방향으로 가고 있다"고 강조했다.

윤 총장의 작심 발언에도 불구하고 야당은 여당이 법안을 강행처리할 것으로 내다보고 있다. 월성 원전 1호기 경제성 조작 의혹, 울산시장 선거 개입 의혹 등 검찰의 칼끝이 청와대를 겨누고 있기 때문이다. 김 의원은 "(여당이) 무작정 밀어붙일 거라고 본다"며 "(문재인 대통령이) 퇴임하고 나면 본격적인 수사가 될 텐데 퇴임하기 전에 뭔가 해놓고 가야 되지 않겠나"라고 얘기했다.

야당은 또 윤 총장의 발언을 놓고 '정치권 뛰어들기'로 해석하는 상황이다. 권성동 국민의힘 의원은 이날 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'에서 "민주주의와 법치주의를 지키겠다는 그 의도가 관철이 안 된다고 그런다면 이제는 정치를 나도 하겠다는 의사표현이 아닌가 그렇게 본다"고 말했다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장, 주호영 국민의힘 원내대표 등 지도부가 윤 총장 발언 내용에 대해 전일 크게 반응하지 않은 것도 대선 주자로 떠오른 윤 총장의 존재감이 부담됐을 것이란 분석이 나온다.

권 의원은 "국민들이 (윤 총장을) 야권의 대권 후보 중에 1명으로 지금 생각을 하고 있고 또 지지율이 1등을 나오고 있기 때문에 국민의힘 입장에서 찬성하고 반대하고 이런 입장이 아니다"라며 "만약에 나온다면 야권 후보의 1명을 국민의힘 입장에서는 인정할 수밖에 없다"고 설명했다.

