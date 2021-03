평택 붕괴사고 원인은 부실시공…국토부 '형사처벌' 추진

[아시아경제 문제원 기자] 3명의 사망자를 낸 지난해 12월 평택 물류창고 건설현장 붕괴 사고는 부실시공에 따른 '인재'인 것으로 조사됐다.

국토교통부 평택시 구조물 붕괴사고 건설사고조사위원회(위원장 홍건호 호서대 교수)는 3일 평택시 물류센터 구조물 붕괴사고 조사 결과를 발표했다.

지난해 12월 20일 평택 물류센터 자동차 진입 램프의 5층 천장 콘크리트 상판이 무너지면서 상판 위에서 작업 중이던 근로자 5명이 추락해 3명이 숨지고 2명은 중상을 입었다.

조사 결과 사고는 콘크리트 보와 기둥의 연결 부분을 고정하는 데 필요한 갭(Gap) 콘크리트 시공이 이뤄지지 않아 접합부 결합력이 부족해 발생한 것으로 나타났다.

결합 부위에는 철근과 콘크리트 사이의 공간을 메꾸기 위해 무수축 모르타르를 주입해야 했으나 이 시공도 하지 않은 것으로 파악됐다.

이 상태에서 슬래브 타설 작업을 위해 철근 작업 시 설치했던 전도방지용 철근을 절단하고 너트를 제거하자 보가 전도되면서 떨어졌고, 보 위에 설치된 데크와 작업자들도 추락했다.

감리자도 세부 공정별 검측을 소홀히 해 공정의 안전성을 확인하지 못했다.

국토부는 사고를 유발한 시공·감리업체에 대해선 경찰과 협의해 다음달 중 형사처벌과 행정처분을 추진할 계획이다.

