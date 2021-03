농식품부 "올해 농식품 수출 81억弗 달성"

온라인 수출 확대, 해외시장 정보제공 강화 등

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부는 올해 농식품 수출 81억달러를 달성하기 위해 온라인 수출 등을 늘리겠다고 3일 밝혔다. 정부에 따르면 지난해 농수산식품 수출액은 98억9000만달러다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 3일 '제31차 비상경제 중앙대책본부(경제중대본) 회의'에서 "올해 중 글로벌 대형 온라인몰에 '한국 농수산식품 전용관'을 10소 개설하겠다"고 말했다.

홍 부총리는 "농수산식품 수출 100억달러 시대를 활짝 열도록 비대면 중심의 수출환경 대응과 신시장 개척 노력을 적극적으로 전개할 것"이라며 "전용관 개설로 300여개 기업의 e-커머스 진출을 지원할 것"이라고 했다.

그는 "인삼, 음료 등 전략품목을 중심으로 신남방·신북방국가로의 수출저변 확대를 위해 싱가폴·태국·러시아 등의 유통 플랫폼도 적극 진출, 활용할 것"이라며 "최근 높아진 건강에 대한 관심 등에 부응하도록 김치, 장류, 조미김 등 간편식품 중심의 상품개발 및 수출지원에도 역점을 둘 것"이라고 했다.

농식품부는 올해 농식품 수출액 81억달러를 달성할 것이라고 밝혔다. 지난해 실수출액은 역대 최대인 75억여달러였다. 이를 위해 '2021년 농식품 수출 확대 전략'을 수립하고 이날 경제중대본 회의에 상정했다.

올해는 코로나19로 온라인 식품 유통·소비가 확대되고 있다. 건강·기능성식품과 가정간편식품 수요도 늘고 있다.

이에 따라 농식품부는 중국·신남방 등 대형 온라인몰에 '한국식품관'을 개설해 온라인·비대면 판로 개척 및 홍보를 강화하기로 했다. 지난해엔 중국 티몰에 1개소만 설치됐는데 올해 동남아 쇼피 등에 5개소를 설치할 계획이다.

수출업체-바이어 간 온라인 거래알선(B2B) 플랫폼 구축, 신남방 지역 과일·간편식, 영유아 식품 홍보 강화 등 시장 다변화 등을 추진한다.

또 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 활용 매뉴얼을 제작·보급하고 수출기업 애로사항 상담센터를 운영하는 등 교역환경 변화 대응을 위한 정보제공 체계를 강화한다.

박병홍 농식품부 식품산업정책실장은 "코로나19 이후 가속화하고 있는 온라인 유통·소비 환경변화에 발맞춰 올해 수출지원 정책도 온라인·비대면 중심으로 추진하는데 주력하겠다"고 강조했다.

박 실장은 "딸기·포도 등 고품질 신선농산물과 김치·장류 등 수출 유망품목 중심으로 올해도 지난해의 성장세를 이어나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr