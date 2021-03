공정위 "대웅제약, 경쟁사 방해하려고 부당한 특허침해소송 제기…법인 검찰 고발"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회가 대웅제약 및 대웅이 위장약 시장에 경쟁사가 진출하는 것을 막기 위해 부당하게 특허권소송을 제기했다고 보고 이에 대한 제재를 결정했다. 부당한 특허침해소송에 대한 공정위 첫 제재 사례다.

공정위는 이 같은 대웅제약 및 대웅의 행위에 대해 시정명령과 과징금 22억9700만원을 부과하고, 법인을 검찰에 고발했다고 3일 밝혔다.

공정위는 알비스의 특허권자인 대웅제약이 경쟁사인 파비스제약의 시장진입을 막기 위해 자사 특허를 침해하지 않았음을 인지했음에도 특허침해금지소송을 제기한 것으로 판단했다.

알비스는 대웅제약이 개발한 위장약으로 2000년 6월 출시됐다. 이후 2013년 1월 대웅제약의 알비스 원천특허가 만료되자 경쟁사들도 복제의약품(제네릭)을 본격적으로 개발해 시장에 진입했다. 경쟁이 심화하자 대웅제약은 제네릭 시장진입을 효과적으로 방어하기 위해 알비스와 알비스D 후속특허를 이용해 경쟁사에게 특허침해소송을 제기하는 계획을 수립했다. 실제 특허침해 여부와 관계없이 일단 특허침해소송이 제기되면 병원과 도매상 등의 거래처가 향후 판매중단 우려가 있는 제네릭으로 거래를 전환하기가 어렵다는 점을 이용한 것이다.

공정위는 대웅제약이 특허 비침해를 인지하고도 파비스제약의 제네릭 판매를 방해하기 위해 가처분 소송을 제기했다고 봤다. 공정위 관계자는 "소송 제기 전에 파비스제품을 직접 수거해 물간 상호작용 방지를 위해 중요한 요소인 피막파열시간을 측정해 자사의 제형특허(이중정 특허)를 침해하지 않았다는 점을 명확히 인지했다"며 "그럼에도 불구하고 연초 대형병원 입찰시 '소송 중인 제품은 향후 판매가 중단될 수 있다'는 점을 홍보해 파비스 제품의 이미지에 타격을 주기 위한 목적으로 가처분 소송을 강행했다"고 말했다.

공정위에 따르면 이 탓에 파비스제약에 제조위탁을 검토하던 일부 제약사가 대웅제약으로 거래처를 바꾸는 등 파비스제약의 영업이 위축·방해됐다.

공정위 관계자는 "이번 조치는 부당한 특허소송 제기를 통해 경쟁사의 거래를 방해한 행위를 최초로 제재한 사례라는 점에서 그 의의가 있다"며 "승소가능성이 없음에도 오로지 경쟁사 영업방해를 목적으로 위장소송를 제기하는 행위는 미국 등 외국 경쟁당국도 적극적으로 규율하고 있는 전형적인 특허권 남용행위"라고 말했다.

이번 공정위의 제재 결정에 대해 대웅제약 관계자는 "공정위로부터 아직 공식적인 내용을 통보 받지 못했다"며 "내부적인 검토를 통해 향후 대응 방안을 마련할 예정"이라고 말했다.

