행안부, 내년 신종감염병·기후변화 등 7개 재난·안전 분야에 중점투자

2022년 재난 및 안전관리 사업 중점 투자방향 제시

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 내년 정부 재난·안전관리 사업의 총괄적인 투자방향을 제시하는 '2022년 재난안전예산 중점 투자방향'을 수립하고 기획재정부를 비롯한 29개의 중앙부처와 각 지방자치단체에 공유했다고 3일 밝혔다.

재난안전예산 중점투자방향은 피해현황, 정책 및 투자여건 등을 바탕으로 재정투자 강화가 필요한 재난·안전 유형을 선정·분석하고, 민간전문가의 의견을 참고해 거시적인 투자 방향을 마련하는 제도다. 올해는 코로나19 감염병, 풍수해 등 최근 재난 트렌드를 반영한 신종감염병 방역 및 확산 차단, 기후변화 위험 선제적 대처, 교통사고·산재·자살 감축, 기반시설 안전도 및 회복력 확보, 국민생활 안전환경 조성, 포용적 안전관리 확대, 재난안전관리 역량 강화 등 7대 중점 투자방향을 수립했다.

행안부는 우선 신종감염병을 방역하고 확산을 차단하기 위해 격리시설·치료병상·국가비축물자를 확충하고 감염병 진단·분석체계와 가축전염병 방역에 대한 지원을 강화한다. 기후변화 위험에 선제적으로 대처하기 위해서는 저류시설 등 시설물의 치수·배수 능력을 제고 및 풍수해 예방사업을 확대하고, 폭염 저감시설 확충에도 집중 투자한다.

아울러 교통사고·산업재해·자살을 중점적으로 감축하기 위해 도로안전시설을 확충하는 한편 건설업·소규모 사업장 등 산재 고위험분야에 대한 투자를 강화하고 자살 예방 홍보를 확대한다. 기반시설의 안전도 및 회복력 확보를 위해서는 기반시설의 통합관리시스템을 구축·운영하고 지진 피해 예방을 위해 지진 관측장비 확충 및 내진 보강률 제고에 투자를 강화한다.

이어 국민생활의 안전한 환경을 조성하기 위해 건설현장 등 화재 취약시설의 안전점검을 강화하고, 디지털 범죄 예방을 위한 장비·프로그램 등 수사 인프라 확충에 우선 투자한다. 포용적 안전관리를 확대하기 위해 교통약자 안전시설을 개선하고 아동센터·노인요양시설 등 취약계층 보호시설의 안전관리 서비스 지원을 확대한다.

또한 재난안전 관리의 역량을 강화하기 위해 재난상황 관리를 위한 장비·시스템을 고도화하고, 가상현실 등을 활용한 체험중심의 교육·훈련에 투자도 강화한다.

이 같은 재난안전예산 중점투자방향은 재난안전예산 사전협의 제도 추진 시 사업별 재난안전 사업의 투자우선순위 선정기준으로 활용될 예정이다.

윤종진 행정안전부 안전정책실장은 “7대 중점 투자방향을 토대로 신종감염병 방역, 기후변화 대응 등 꼭 필요하고 시급한 재난안전분야의 투자가 대폭 강화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

