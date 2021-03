【시선집중】 오르는 종목 따로 있는데 너무 관심 없는건 아니신지?

▶1000% 상승은 시간 문제! 급등유망주 미공개 정보 ▶선착순 100명 무료 배포 중 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다. 종목선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

▶▶데이드투자그룹 급등주 감지 시스템 (HSS) ▶무료 체험하기 (클릭)

●자율주행관련주●

삼성전자의 자회사 하만이 차량과 사물간 통신 기술을 보유한 미국 실리콘 밸리 소재 스타트업 '사바리'를 인수함에 따라 관련주가 다시 한번 요동칠 것으로 보인다. '사바리'의 보유기술은 통신망을 이용해 모바일 기기, 도로 등 사물과 정보를 교환하는 기술로 관련 부품 산업이 주목받을 것으로 기대된다. 그 가운데 특히 '이 회사'를 주목할 필요 있다.

▶▶삼성과 밀접한 관련 있는 '자율주행 관련주' ▶관련 정보 받아보기 (클릭)

●쿠팡관련주●

쿠팡의 미국 뉴욕거래소 상장이 사실상 확정 됨에 따라 관련주들에 대한 관심도 뜨거워지고 있다. 쿠팡와우와 로켓배송을 통해 상당한 고정고객을 창출하고 있는 쿠팡은 현재 50조 가치로 추산되고 있다. 쿠팡이 상장될 경우 관련한 종목들이 재평가 받고, 동시에 국내 이커머스 관련주들도 재평가 받을 수 있어 해당종목들의 엄청난 주가 상승을 예고 하고 있다.

▶▶한번 놓치면 무조건 손해 '쿠팡관련주' ▶지금 관련 종목 확인하기 (클릭)

데이드투자그룹에서는 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶주식하면서 한번 이상은 주목해야할 핵심 유망주 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

관심종목: 자안 자안 221610 | 코스닥 증권정보 현재가 350 전일대비 11 등락률 +3.24% 거래량 44,210,619 전일가 339 2021.03.03 13:32 장중(20분지연) 관련기사 골드만삭스가 예견한 ‘삼성전자’ 주가의 비밀! 딱! 말씀드립니다.【화제의테마】 주식은 역시 타이밍? 절대 놓쳐서는 안되는 종목들자안, 외국인 7000주 순매도… 주가 1.83% close , 한국비엔씨 한국비엔씨 256840 | 코스닥 증권정보 현재가 8,060 전일대비 420 등락률 -4.95% 거래량 3,270,448 전일가 8,480 2021.03.03 13:32 장중(20분지연) 관련기사 한국비엔씨, 주가 8130원.. 전일대비 -4.13%한국비엔씨, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.49%3월 백신랠리! 위탁생산 600조 시장 잡을 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 대장 株!! close , 엔브이에이치코리아 엔브이에이치코리아 067570 | 코스닥 증권정보 현재가 6,500 전일대비 250 등락률 -3.70% 거래량 2,897,428 전일가 6,750 2021.03.03 13:32 장중(20분지연) 관련기사 엔브이에이치코리아, 외국인 1만 9000주 순매도… 주가 5.47%엔브이에이치코리아, 커뮤니티 활발... 주가 5.69%.[특징주]엔브이에이치, 현대차 아이오닉5 연간목표 달성…애플카는 '플러스 알파' close , 성안 성안 011300 | 코스피 증권정보 현재가 1,135 전일대비 45 등락률 -3.81% 거래량 6,779,051 전일가 1,180 2021.03.03 13:32 장중(20분지연) 관련기사 [기로의 상장사]이재명株로 주목 성안, 실상은 7년간 손실 누적 '늪'【화제의테마】 주식은 역시 타이밍? 절대 놓쳐서는 안되는 종목들내일 상한가 기대되는 시간외급등종목 총정리 close , 부광약품 부광약품 003000 | 코스피 증권정보 현재가 27,250 전일대비 1,250 등락률 +4.81% 거래량 9,303,143 전일가 26,000 2021.03.03 13:32 장중(20분지연) 관련기사 정부 백신사업 선정!! 동물 실험 뛰어난 효과 입증! 지금 잡아야 오릅니다.[AI 인기키워드 관련주 분석] #동방 #이마트 #우리기술투자 외 【화제의테마】 급상승의 때를 놓쳤다면? 이거라도 꼭 잡아보자 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.