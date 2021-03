野 'LH 100억 투기 의혹' 진상 조사 촉구…"국기문란 행위"

여당 상임위 소집 및 공동 조사, 검찰 수사 필요

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 국토교통위원회 위원들은 한국토지주택공사(LH) 직원들의 광명·시흥 신도시 지구 100억원대 사전 투기 의혹에 대해 국회 차원의 진상 조사와 검찰 수사를 촉구했다.

국토위 소속인 김은혜 국민의힘 의원은 3일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "LH 임직원들의 100억대 사전투기에 국민들은 분노를 금할 수 없다"며 "3년이라는 기간 동안 지분까지 나누고 은행에 수십억 대출까지 받아가며 토지를 매입한 이들의 행태는 치밀함을 넘어 파렴치한 국민기만 행위다"라고 지적했다.

그러면서 "공직자 윤리법 위반, 부패방지법 위반의 명백한 범죄"이며 "부동산 실정에 신음하는 국민 앞에 절대 해선 안 될 국기 문란 행위"라고 역설했다.

이날 국민의힘 국토위 위원들은 여당에 즉각적인 상임위원회 소집을 통해 사건의 진상을 밝힐 것과 LH, 국토교통부를 비롯한 관련 부처와 공무원, 지인, 친인척 등에 대한 공동 조사에 동참해줄 것을 요구했다. 또 검찰에는 즉각 수사에 착수할 것을 촉구했다.

김 의원은 "정부와 여당이 진실을 밝히는 데에 협조하지 않을 경우 국민의힘도 별도의 사법 절차를 밟아나갈 것"이라는 입장을 밝혔다. 그는 사건 당시 LH 공사 사장으로 재임했던 변창흠 국토부 장관에 대해서도 "정작 직원들이 국민들을 농락하는 희대의 투기를 벌이는 동안 무엇을 하고 있었나"고 비판했다. 또한 "자신의 재임 시절 벌어진 일을 자신의 국토부에 전수조사, LH에 진상조사를 명했다"라며 "고양이에게 생선을 맡긴 격"이라고 강조했다.

그는 지난 2018년 3기 신도시 후보지 도면 유출 사건, 여당 의원의 택지개발 자료 유출 사건 등을 언급하며 "집권여당은 그저 감싸기에 급급했고 유야무야 넘어갔기에 이번처럼 납득할 수 없는 사건이 또다시 벌어진 것"이라고 말했다.

앞서 지난 2일 민주사회를 위한 변호사모임(민변)과 참여연대는 서울 종로구 참여연대 사무실에서 기자회견을 열고 LH 직원 10여 명이 경기도 광명·시흥 신도시 지구가 발표되기 전 해당 지구에 속한 100억원대 토지를 사들였다는 투기 의혹을 폭로했다.

민변·참여연대는 이들이 내부 정보를 활용해 투기에 나섰을 가능성이 크다며 감사원에 공익 감사를 청구했다. 이에 LH와 국토부는 해당 의혹에 대해 철저히 조사해 진상을 규명하겠다는 입장을 밝혔다.

한편 이날 주호영 국민의힘 원내대표는 국회 본관에서 기자회견을 열고 "비단 이 지역 뿐 아니라 (부동산) 개발 현장 곳곳에 이런 일들이 비일비재하다고 본다"며 "LH 직원 등 전수조사를 통해 관련 정보를 아는 사람들이 얼마나 부동산 및 토지를 가지고 있는지 조사할 계획"이라고 밝혔다.

또 변 장관 책임론에 대해선 "비단 변 장관이 LH 사장으로 재임할 때 뿐만이 아닐 것"이라며 "부동산 투기가 제대로 단속되고 확인되지 않은 문제이기 때문에 변 장관 재임 시절을 넘어 훨씬 더 기간을 연장해서 조사해야 한다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr