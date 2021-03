[아시아경제 이광호 기자] 전국사무금융서비스노조 금융감독원지부는 3일 서울 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 윤석헌 금감원장에게 자진 사퇴를 요구했다.

노조는 "금감원은 채용 비리 연루자들에게 구상권을 행사하지 않고 오히려 채용 비리 가담자를 승진시켰다"며 "윤 원장이 이번 인사 참사를 책임지는 방법은 사퇴뿐"이라고 강조했다.

그러면서 "오는 5일까지 거취를 밝혀달라"고 요구했다.

노조는 최근 정기 인사에서 과거 채용 비리에 연루돼 내부징계를 받았던 직원 2명이 부국장·팀장으로 승진하자 성명을 내는 등 반발해왔다.

이에 대해 금감원은 징계에 따른 불이익 부과 기간이 지났고, 인사평가 결과에 따라 조치했다는 입장이다.

