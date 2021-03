中, "홍콩 금융회사, 미국 제재 따르지 말 것"

궈수칭 은행보험감독관리위원회 주석, 홍콩 금융사는 홍콩법 따를 것

궈 주석 "미국의 제재는 근거없는 간섭"

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 최고위 금융 당국자가 공개적으로 홍콩 금융회사들이 미국의 제재 이행에 협조하지 말라고 요구했다.

3일 경제 매체 차이신에 따르면 궈수칭 중국 은행보험감독관리위원회 주석(장관급)은 전날 국무원 신문판공실 주최 기자회견에서 "홍콩의 금융 회사는 중국 계열이든, 외국 계열이든 반드시 홍콩의 법률과 법규를 따라야 한다"고 밝혔다.

그는 "중국은 근거가 없는 미국의 간섭에 단호히 반대하며 중국의 은행업, 보험업은 미국의 법률과 법규를 집행하지 않고 중국의 법률과 법규를 집행할 것"이라고 말했다.

궈 주석은 "모든 국가에는 주권이 있다는 것이 국제사회의 공통 인식"이라며 "중국 금융업 관리는 중국의 규칙에 따라 해야 하는 것"이라고 강조했다.

지난해 홍콩 국가보안법 시행을 계기로 미국은 시진핑 국가 주석의 측근인 샤바오룽 국무원 홍콩ㆍ마카오사무판공실 주임과 캐리 람 홍콩 행정장관 등 중국 본토와 홍콩 고위 관리 10여 명의 미국 내 자산을 동결하고 각종 금융 거래를 금지시킨 바 있다.

홍콩의 일부 금융 회사들이 미국의 세컨더리 보이콧(제3자 제재)을 우려해 미국의 제재 명단 오른 이들과 거래를 기피함에 따라 람 장관은 신용카드 사용을 정지당하는 등의 어려움을 겪고 있다.

앞서 홍콩 금융관리국(HKMA)도 미국의 제재 직후 미국의 제재가 유엔(UN)을 통과한 국제 제제에 해당하지 않아 홍콩에서 법률적 효력이 없다고 주장하면서 홍콩 금융회사에 고객들을 '평등하게' 대하라고 요구한 바 있다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr