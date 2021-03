인터파크, 대중 아티스트 온라인 공연 지원

[아시아경제 최동현 기자] 인터파크가 대중 아티스트의 온라인 공연 패키지를 지원한다고 3일 밝혔다.

인터파크가 공연장 대관과 라이브 스트리밍을 위한 송출까지 온라인 공연의 전반적인 지원 패키지를 마련해 총 금액의 50% 이상을 인하, 대중 아티스트들의 온라인 공연 제작비 부담을 덜어준다.

이번 지원 패키지에는 인터파크씨어터가 운영중인 공연장의 대관료와 공연 장비 사용료, 라이브 스트리밍의 송출 수수료 등이 포함된다.

인터파크씨어터는 서울 한남동 블루스퀘어, 서교동 판스퀘어, 대현동 이화여자대학교 삼성홀, 창동 플랫폼창동61 등을 운영하고 있다. 공연장의 규모가 다양한 만큼 이를 활용할 수 있는 아티스트의 폭도 넓을 것으로 기대된다. 또 타사 대비 뛰어난 음질은 물론, 실시간으로 고화질 스트리밍을 지원해 최상의 퀼리티를 갖춘 온라인 공연을 즐길 수 있다.

인터파크 관계자는 “코로나19의 영향으로 비대면 온라인 공연에 대한 수요가 점점 높아지고 있는 상황이지만 오프라인 공연보다 제작비가 높은 탓에 대형 아이돌에게 국한돼 있다"면서 "다양한 대중 아티스트들이 보다 수월하게 온라인 공연을 진행할 수 있도록 필요한 패키지를 지원해 제작비 부담을 줄이도록 할 것"이라고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr