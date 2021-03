현대엔지니어링, GH 용인영덕 경기행복주택 우선협상대상자 선정

국내 최초 13층 규모의 모듈러 공법으로 총 106세대 행복주택 건설

모듈러 공법, 기존보다 공사기간 짧고 친환경…차세대 건축기술 각광

2012년부터 모듈러 분야 연구개발…건설신기술 1건, 특허 11건 보유

[아시아경제 조강욱 기자] 현대엔지니어링은 경기주택도시공사(GH)가 진행하는 ‘용인영덕 경기행복주택’ 사업의 우선협상대상자로 선정됐다고 3일 밝혔다.

용인영덕 경기행복주택 사업은 경기도 용인시 기흥구 영덕동 751-3번지 일원에 지상 13층, 전용면적 ▲17m2 102세대 ▲37m2 4세 등 총 106세대 규모의 행복주택을 모듈러 공법으로 건설하는 것이다. 모듈러 공법이란 첨단 건축 기술을 바탕으로 기둥, 슬라브, 보 등 주요 구조물과 건축마감, 화장실, 각종 배관 등을 공장에서 선 제작한 후 현장으로 운송 및 조립해 건축물을 완성하는 방식으로 기존 방식과 비교해 20~50%의 공기 단축은 물론 공사 과정에서 소음, 분진이 적고 폐기물도 덜 발생해 최근 차세대 친환경 건설기술로 각광받고 있다.

이번 용인영덕 경기행복주택 사업은 기존에 6층 이하 규모로만 진행된 모듈러 주택사업과 달리 국내 최초로 가장 높은 13층 규모의 모듈러 공공주택을 건설하는 사업이다. 이에 따라 주요 구조부 화재발생시 3시간 이상 견딜 수 있는 ‘내화성능 3시간’ 등 중고층 모듈러에 특화된 구조, 주거성능, 제작 및 시공 기술이 요구된다.

현대엔지니어링은 미래 건축 기술개발의 일환으로 지난 2012년부터 모듈러 건축기술 연구개발에 돌입해 현재까지 건설신기술 1건, 특허 11건을 획득했다. 또 SH·LH·한국건설기술연구원 등 공공기관과의 공동연구 및 다수의 OSC(Off-Site Construction) 국책 연구사업에도 참여하는 등 모듈러 건축 분야에서 풍부한 기술을 축적해 왔다. 특히 모듈러 유닛간 접합부 강화로 모듈러 구조물의 내진성능을 향상한 건설신기술 제770호는 중고층 모듈러 구조설계분야에서 현대엔지니어링의 기술이 업계 최초이며 국내에서 유일하다.

현대엔지니어링은 작년 건축사업본부 내 기술연구소를 스마트 건설 기술 선도 조직으로 개편하고 ▲OSC(Off-Site Construction) ▲스마트 사업 관리 ▲스마트 현장 관리 ▲건설 자동화의 4개 영역에서 실용적이고 선도적인 스마트 건설 기술의 개발, 도입에 적극적으로 나서고 있으며 스마트건설기술과 모듈러 기술의 융합 R&D를 통해 독자적인 기술을 축적해 나갈 계획이다.

현대엔지니어링 관계자는 "이번 경기주택도시공사(GH) 용인영덕 경기행복주택 사업의 우선협상자로 선정됨으로써 수년간의 연구개발로 고도화된 현대엔지니어링의 모듈러 분야 기술역량을 대외적으로 입증했다"며, "모듈러 건축에 스마트 건설 기술을 적용해 기술 경쟁력 확보에 적극 나설 계획"이라고 말했다.

