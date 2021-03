한국앤컴퍼니, 미래전략·신사업 개발 전문가 서정호 전무 영입

[아시아경제 이기민 기자] 한국타이어앤테크놀로지의 지주사인 한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 17,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 89,409 전일가 17,650 2021.03.03 10:50 장중(20분지연) 관련기사 이한상 교수 "한국타이어 경영권 분쟁서 조현식 돕는 것 아니다"(종합)한국앤컴퍼니, 커뮤니티 활발... 주가 -5.41%.한국앤컴퍼니, 주가 2만 1800원 (7.65%)… 게시판 '북적' close 가 그룹의 미래 비즈니스 경쟁력 강화와 신성장 동력 발굴에 속도를 내기 위해 미래 전략 및 신사업 개발 분야 전문가 서정호 전무를 영입했다고 3일 밝혔다.

서 전무는 한국앤컴퍼니에서 전략기획실을 맡아 그룹의 성장을 이끌고 첨단기술 기반의 혁신을 토대로 전략 수립하는 역할을 하게 된다. 또한 신사업 기획, 해외사업 개발 등 그룹의 핵심 미래 전략을 추진해 나갈 계획이다. 특히 전략적 인수합병(M&A)과 사업 확장 등의 영역에서 풍부한 경험을 바탕으로 지속 성장을 실현해 나간다는 방침이다.

서 전무는 미국 GM, 삼성코닝정밀소재를 거쳐 ㈜두산에서 전략기획, 신사업 개발, 인수합병 등을 이끌며 다양한 경험을 쌓았고, 두산솔루스 최고운영책임자(COO)를 역임했다.

특히 ㈜두산에서 신사업 기획, 투자, M&A 등 사업개발 관련 성장전략 수립과 실행을 담당하며, 사업부문 전체의 경영전략을 주도했다. 자동차, 디스플레이, 전자부품 소재 분야 전문가로 기술전략, 해외 비즈니스 관련 프로젝트를 다수 이끌기도 했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr