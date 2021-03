로보어드바이저 쓰면 현금 지급…KB證 '로보러버 2021 페스티벌'

디셈버, 파운트, 쿼터백 등 제휴 RA사와 공동 추진

500만원 이상 운용시 선착순 6,063명에게 2만원 지급

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 이달 한 달 동안 제휴한 로보어드바이저(RA) 업체에서 자산을 운용하는 고객에게 현금을 지급하는 행사를 진행한다.

KB증권은 제휴 중인 RA사(社) 디셈버앤컴퍼니, 파운트, 쿼터백과 함께 이 같은 '로보러버 2021 페스티벌'을 진행한다고 3일 밝혔다.

디셈버앤컴퍼니의 '핀트', 파운트의 '파운트', 쿼터백의 '쿼터백' 등 RA 애플리케이션을 설치한 뒤 KB증권 계좌개설 및 운용을 위한 일임 계약을 진행한 고객이 대상이다.

이달 한 달 동안 RA서비스를 이용해 500만원 이상의 투자자산을 운용한 기존 및 신규 고객에게는 선착순 6063명에게 KB증권 계좌로 2만원을 지급한다. 단 RA사별로 중복 참여는 불가하며, 기간 중 순입금액(입금액-출금액)이 500만원 이상이고 이를 경품 지급일까지 유지해야 한다.

행사 관련 상세사항은 디셈버앤컴퍼니, 파운트, 쿼터백의 고객센터로 문의하거나, 각 사 앱 내 공지사항 또는 KB증권 페이스북 및 인스타그램 공식 계정을 참조하면 된다.

장승호 KB증권 디지털혁신본부장은 "디지털 생태계를 확장 중인 KB증권과 제휴 RA사간 상생협력을 통해 고객들에게 쉽고 편리한 자산관리서비스를 지속적으로 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr