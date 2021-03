도규상 "기업금융 플랫폼 구축…선제적 재도약 지원"(상보)

[아시아경제 이광호 기자]도규상 금융위원회 부위원장은 3일 "혁신기업 지원을 위한 기업금융 플랫폼 구축을 통해 기업의 선제적 재도약 노력을 적극 지원할 수 있는 주춧돌을 만들겠다"고 말했다.

도 부위원장은 이날 정부서울청사에서 열린 '기업금융 현황 및 리스크 요인 점검회의'에서 "기존 금융권에서 사용하는 산업분류체계로는 급변하는 산업·기술변화와 융복합 트렌드 등을 제대로 반영하지 못하는 측면이 있고, 사업재편이나 신사업 분야진출 등 기업의 혁신노력에 충분한 자금을 공급하는데 한계와 제약이 있다는 지적도 있다"며 이같이 밝혔다.

도 부위원장은 "기업금융 플랫폼을 통해 금융당국은 기업의 혁신적 사업재편과 선제적 재도약 노력을 지원하겠다"며 "기술변화 등 산업 생태계 및 구조변화에 대한 금융권의 이해를 한층 높이고 혁신분야에 적극적 자금지원이 이뤄지도록 하겠다"고 강조했다.

특히 "디지털·그린분야를 통한 경제대전환 노력에 맞춰 혁신기업을 발굴하고 적극적 자금지원이 이뤄질 수 있는 중요한 토대도 마련하겠다"고 피력했다.

아울러 "적극적 자금지원과 함께 산업동향등에 엄밀한 분석을 통해 특정분야에 자금이 쏠리지 않도록 하는 등 효과적인 리스크 관리도 지원해 나가겠다"고 덧붙였다.

