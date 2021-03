이의철(오른쪽) 아시아경제 대표가 3일 서울 중구 중부세무서에서 열린 '제55회 납세자의 날 표창장 수여식'에 참석해 박성학 중부세무서장에게 경제부총리 표창을 전달 받고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.