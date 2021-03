문체부, 올림픽공원에 온라인 실감형 케이팝 공연장 조성

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부는 온라인 실감형 케이팝 공연장을 서울 송파구 올림픽공원 내 ‘케이아트홀’에 조성한다고 3일 밝혔다.

문체부는 한국콘텐츠진흥원과 실감형 공연장을 만들기 위해 공연 현장 전문가들의 다양한 의견을 수렴하고 주변 환경, 공간 조성 및 운영 효율성, 접근성 등을 종합적으로 고려해 공연장 조성지로 올림픽공원에 있는 ‘케이아트홀’을 선정했다.

케이아트홀은 태권도, 한국무용 등 한국적 소재의 복합문화공연을 주로 하는 다목적 공연장이다. 내부공사를 거쳐 오는 10월 온라인 실감형 케이팝 공연장으로 새롭게 단장될 예정이다.

아울러 콘진원과 국민체육진흥공단, 체육산업개발은 온라인 실감형 케이팝 공연장 조성에 적극적으로 협력하기 위해 이날 업무협약을 체결한다.

문체부는 이번 새단장을 통해 엘이디 벽(LED Wall), 카메라 트래킹 및 오브젝트 트래킹 시스템, 실감형 입체 음향 시스템, 실시간 콘텐츠 서버, 온라인 송출 시스템 등 최첨단 기술과 장비를 구축한다. 이는 높은 제작 비용 부담으로 온라인 공연 제작에 어려움을 겪고 있는 중소기획사, 독립음악계 등에 제공할 계획이다.

문체부 정책 담당자는 "비대면 온라인 공연은 대면 공연의 대체재가 아니라 새로운 문화콘텐츠의 한 분야"라며 "오프라인상의 콘텐츠와 첨단기술을 결합해 세계적으로 차별화된 콘텐츠를 어떻게 만드느냐는 것은 미래 콘텐츠 산업 발전을 위한 필수적인 요소"라고 말했다.

