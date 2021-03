中, 美 8∼9월께 집단면역 형성…양국 이동제한 해제 제안

중국질병예방통제센터, 8월께 미국 인구 90% 백신접종 완료 전망

양국 백신 접종 상호 인정 등 방역 분야 협력 필요

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 미국이 오는 8∼9월 집단면역을 이룰 것이라는 전망이 중국 방역 당국자의 입에서 나왔다.

3일 중국 관영 글로벌 타임스 등 중국 매체에 따르면 중국질병예방통제센터(CCDC) 전염병학 수석전문가 우쭌여우는 오는 6월 미국 코로나19 백신 접종률이 80%에 달할 것이고, 8월까지 인구의 90%가 접종을 끝날 것이라고 전망했다.

우 수석전문가는 미국 브루킹스연구소와 중국 칭화대학 주최로 열린 미ㆍ중 코로나19 예방 및 치료 협력 온라인 포럼에서 이같이 말하고 오는 8∼9월께 미국이 집단면역을 형성할 것이라고 예측했다.

그는 "미국의 집단면역이 달성할 시점에 중ㆍ미 양국간 여행제한을 해제하기 위해 공동 노력이 필요하다"며 이를 위해 양측 예방 접종을 상호 인정해야 한다고 제안했다.

우 수석전문가는 "중국은 지역사회 전파 사례가 보고되지 않는 등 코로나19 방역측면에서 안전한 국가"라고 전제한 뒤 "보건분야에서 양국이 협력, 여행제한을 해제해야 한다"고 주장했다.

그는 예방 접종을 받은 양국민, 공무원ㆍ경제인ㆍ유학생, 모든 국민 등의 순서로 이동제한을 해제하자고 제안했다.

글로벌 타임스는 톰 프리든 미국 질병통제예방센터 전 국장의 말을 인용, 중ㆍ미 양국이 이미 보건분야에서 협력하고 있다고 전했다.

프리든 전 국장은 "바이든 행정부가 백신 접종을 강화하면서 중국산 주사기의 주문이 크게 증가하고 있다"면서 "바이러스와 효과적으로 싸우기 위해 양국 협력이 필요하다"라고 말했다.

글로벌 타임스는 광저우 호흡기 건강연구소와 하버드 메디컬 스쿨(HMS)간 협력 등 현재 중국과 미국간 코로나19 관련 여려 프로젝트가 진행중이라고 전했다.

한편 가오푸 중국 질병통제예방센터장은 이번 포럼에서 중국과 미국이 국제백신공급기구인 '코백스 퍼실리티'와 코로나19 기원 조사 등에서 협력할 것을 촉구했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr