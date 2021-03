박영순 더불어민주당 의원이 3일 국회의사당 정문앞에서 열린 미얀마 민주주의 회복 촉구 기자회견에 참석, 발언을 하고 있다. 이날 기자회견에는 미얀마 민주주의 회복을 지지하는 시민단체와 미얀마 군부독재타도 위원회 소모뚜 한국지부장,미얀마 민족민주연맹(NLD) 얀 나인 툰 한국지부장등이 참석했다./윤동주 기자 doso7@

