[아시아경제 송화정 기자] 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 121,000 전일대비 7,000 등락률 +6.14% 거래량 23,253 전일가 114,000 2021.03.03 10:29 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"롯데칠성, 의미있는 실적 개선 기대"희망퇴직의 그늘, 롯데에 무슨 일이…[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 이 실적 개선 전망에 9일만에 상승세를 보이고 있다.

3일 오전 10시6분 현재 롯데칠성은 전일 대비 7000원(6.14%) 오른 12만1000원을 기록 중이다.

올해 실적 개선 기대감이 주가 상승으로 이어진 것으로 풀이된다. 이날 대신증권은 올해 롯데칠성의 연결 기준 매출액을 2조3600억원으로, 영업이익은 1478억원으로 전망했다. 이는 전년 대비 각각 5%, 52% 증가한 수치다. 한유정 대신증권 연구원은 "이는 대신증권 음식료 업종 커버리지 17개사 평균 영업이익 증가율 7%를 상회하는 수치"라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr