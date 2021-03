신우철 완도군수 ‘고고 챌린지’ 캠페인 동참

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 신우철 군수가 지난 2일 생활 속 플라스틱 사용을 줄이기 위한 SNS 릴레이 캠페인 ‘고고(Go Go) 챌린지’에 동참했다고 3일 밝혔다.

이 캠페인은 지난 1월 전 조명래 환경부 장관으로부터 시작한 것으로 일상생활 속에서 하지 말아야 할 한 가지와 할 수 있는 한 가지를 약속한 뒤 다음 릴레이 주자를 지목하는 방식으로 진행됐다.

신우철 군수는 “투명 페트병 혼합 배출하지 말고, 아이스 팩을 재사용하자”고 강조했다.

아울러 “우리가 무심코 버린 플라스틱으로 인해 동·식물은 물론 인체까지 영향을 미치게 되는데, 그 시기는 먼 미래가 아닌 곧 현실이 될 수 있다”며 “다 함께 탈 플라스틱을 실천해 깨끗한 자연환경을 우리의 후손에게 물려줄 수 있도록 노력하자”고 말했다.

다음 챌린지 참여자로는 허석 순천시장을 추천했다.

한편 신우철 완도군수는 지난해 12월, 아이스 팩 재사용을 위한 ‘더 늦기 전에’ 릴레이에도 동참하는 등 환경보호 실천을 위해 노력하고 있다.

