이낙연 “서울·부산부터 학급당 학생 수 20명 이하 도입 제안”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 3일 신복지제도의 일환으로 아동수당 확대, 만 5세 의무교육 등에 이어 이번에는 ‘초등학교 학급당 학생 수 20명 이하 제도’를 제안했다.

이 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “우리의 교육환경을 개선하고 그 질을 높이는 방안으로 이같은 제도를 제안한다”고 밝혔다.

그는 “현재 우리나라 초등학교 학급당 학생 수는 23.1명으로 OECD 평균보다 많다”며 “프랑스와 영국은 학급 당 학생수를 15명으로 제안하고 있다”고 밝혔다.

이 대표는 “학급 과밀 해소는 방역은 물론 공교육의 질을 높이고 교육 격차를 해소할 수 있는 수단”이라며 “우선 서울과 부산부터 제도 도입 방안을 선거 공약으로 제시할 수 있을 것이다. 당 정책위원회와 서울·부산 시장 후보들이 검토하길 바란다”고 강조했다.

4일 국회에 제출되는 추가경정예산(추경)안에 대해서는 “방역과 민생, 경제 모두를 고려한 예산이므로 심사를 꼼꼼하고 빠르게 진행해 3월내 지급하겠다”고 말했다. 이어 “규제 샌드박스법, K-뉴딜 입법 등 처리하지 못한 입법과제도 조속히 매듭지어 3월 임시국회를 회복과 도약의 발판 국회로 만들어야 한다”고 당부했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr