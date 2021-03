경기도, 기저질환 백신 접종자 2명 '중증이상 반응'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도에서 코로나19 백신 접종 이후 중증이상 신고 2건이 접수됐다. 지난 달 26일 코로나19 백신 접종이 시작된 뒤 증증이상 반응 사례가 신고된 것은 이번이 처음이다.

도 보건당국 관계자는 3일 "도내 요양병원 2곳에서 아스트라제네카(AZ) 백신 접종을 받은 50대 남성 1명과 60대 남성 1명이 접종 후 혈압 저하, 전신 무력감 증세가 확인돼 현장 조치 후 인근 병원으로 이송됐다"고 밝혔다.

의정부의 한 요양병원에서 접종받은 50대 남성은 접종 후 20분쯤 지나 말이 어눌해지는 증세와 두통, 전신 무력감이 나타나 현장 조치 후 인근 병원으로 이송됐으며 현재는 호전된 것으로 파악됐다.

평택지역 요양병원에서 접종받은 60대 남성은 접종 후 하루가 지나 열이 나고 전신 근육통에 혈압저하 증상이 나타나 현장 조치 후 인근 대형 병원으로 전원된 상태다.

이상 반응이 보고된 두 남성은 모두 기저질환이 있는 요양병원 입원 환자로 파악됐다.

