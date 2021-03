[아시아경제 이선애 기자] 수소차 사업에 대한 기대감으로 관련주들이 일제히 상승세를 보이고 있다.

3일 오전 10시9분 현재 에스퓨어셀을 전일 대비 13.96% 오른 3만7550원에 거래중이다. 동아화성은 7.30% 오른 1만4700원, 에스에너지 에스에너지 095910 | 코스닥 증권정보 현재가 6,170 전일대비 140 등락률 +2.32% 거래량 539,866 전일가 6,030 2021.03.03 10:29 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일에스에너지, 지난해 영업손실 58억원…적자전환에스에너지 "종속회사 에스퓨얼셀 주식 60억에 추가취득" close 는 2.32% 오른 6170원에 거래되고 있다. 일진다이이와 이엠코리아 역시 각각 3.92%, 3.77% 상승세를 보이고 있다.

이는 대규모 수소투자 계획에 따른 기대감에 따른 것으로 풀이된다. 전일 정부는 ‘제3차 수소경제위원회’를 열어 민간 기업들이 대규모 그린수소 생산 기술을 개발하고, 정부는 그린수소 연구개발 실증을 지원하기로 했다.

SK는 연료전지발전소 등에 18조원, 현대차는 수소차 생산에 11조원, 포스코는 수소환원제철 기술 개발에 1조원, 한화와 효성은 그린수소 생산과 액화수소 플랜트 등에 1조원을 투자할 계획이다.

