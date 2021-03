[아시아경제 임혜선 기자] 온라인 패션 스토어 무신사에 LF가 전개하는 프랑스 컨템포러리 브랜드 '이자벨마랑이 공식 입점한다.

LF가 직수입해 운영하고 국내 온라인 유통망으로는 처음으로 무신사 스토어에 공식 입점하는 것이다. 특히 올 봄·여름 남성 라인의 주요 제품은 무신사 스토어에서 한정 판매할 예정이다. 대표 아이템은 오버사이즈 재킷, 로고 티셔츠, 데님팬츠, 스니커즈 등이 있다.

무신사는 이자벨마랑 남성 라인 공식 입점을 기념해 10일까지 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 또한 컬렉션 룩북 감상평을 남기면 볼캡을 증정하는 이벤트도 진행한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr