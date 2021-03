남양유업 케어비, 공식 서포터즈 '케어비 원정대' 2기 모집

[아시아경제 임혜선 기자] 남양유업의 영양 맞춤 배달 이유식 케어비가 공식 서포터즈 '케어비 원정대' 2기를 모집한다고 3일 밝혔다.

'케어비'는 구독경제 열풍 트렌드와 아기 먹거리 전문 기업 남양유업의 영유아 식품 노하우를 바탕으로, 지난해 3월 새롭게 론칭한 남양유업의 배달 이유식 브랜드이다. 유전자 분석을 통해 내 아이에게 필요한 영양을 더 담은 ‘유전자 영양 맞춤 이유식’ 식단 서비스를 제공하고 있다.

케어비는 30명의 2기 공식 서포터즈를 모집한다. 모집 대상은 이유식에 정체기를 겪고 있는 15개월 미만 아이, 유전자 검사를 통해 부족한 영양소를 확인하고 싶은 아이, 케어비 이유식을 누구보다 맛있게 먹는 모습을 보여줄 수 있는 아이 등으로 육아 관련 블로그, 카페, 소셜네트워크서비스(SNS) 활동 시 당첨 확률이 높아진다.

케어비 서포터즈에 당첨이 된 ‘케어비 이유식 원정대’에게는 남양유업이 다양한 혜택을 제공한다. 케어비 밸런스 이유식 및 영양 맞춤 이유식 체험을 할 수 있는 20만 원 케어비 포인트 및 15만 원 상당의 유전자 검사 키트, 아이 이름이 새겨진 턱받이와 흡착 식판 등 맞춤형 굿즈와 5만 원 상당의 아기과자 세트 등이 제공된다. 또한 서포터즈 활동비 10만원이 지급된다.

활동은 8주간 진행 예정으로, 오는 9일까지 서포터즈 신청이 가능하다.

