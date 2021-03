루헨스, 위생 관리 강화 위한 ‘신학기 응원’ 이벤트

네이버 스마트스토어 단독 혜택…구매 전고객 할인 쿠폰 증정



[아시아경제 김희윤 기자] 원봉의 라이프케어 브랜드 ‘루헨스’는 네이버 스마트스토어에서 ‘새학기 이벤트’를 실시한다고 3일 밝혔다.

루헨스 새학기 이벤트는 ‘우리집 새학기를 부탁해!’를 부제로 오는 15일까지 진행한다. 이벤트는 신학기를 맞아 새로운 출발을 응원하는 마음을 담아 모든 소비자에 다양한 혜택을 제공하는 동시에 신규 고객을 위한 추가 혜택까지 마련했다.

네이버 스마트스토어 루헨스몰을 통해 진행하는 이벤트는 먼저 2만원 이상 구매 시 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 또한 첫 구매 고객을 대상으로 3만원 이상 구매 시 2000원 중복 할인 쿠폰을 준다. 아울러 6만원 이상 구매 시 무료 배송 혜택도 제공된다.

원봉에 따르면 루헨스몰에서는 다양한 생활가전제품을 만나볼 수 있다. 안방과 아이방, 원룸 등 작은 공간에 최적화한 공기청정기 ‘퓨어’(WHA-500)를 비롯해 전기세 걱정 없이 편리한 셀프케어와 무료 설치 혜택도 받을 수 있는 무전원 정수기 ‘슬림플러스’(WHP-3200), 다양한 연령대가 사용할 수 있는 실속형 비데 ‘WCD-100’ 등이 대표적이다.

루헨스 관계자는 “이번 신학기 이벤트는 봄을 맞아 생활가전과 함께 라이프필터를 할인한 금액에 구매할 수 있는 기회”라며 “루헨스 제품을 통해 더욱 건강한 라이프스타일을 누렸으면 한다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr