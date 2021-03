반얀트리 클럽 앤 스파 서울, 모바일 앱 출시기념 이벤트

객실, 식음, 스파 프로모션·호텔 정보 화면 개선

가입 이벤트로 숙박권, 식사권 등 선물 증정

[아시아경제 김유리 기자] 반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 호텔 공식 모바일 애플리케이션 출시를 기념해 멤버십 가입 이벤트를 마련했다고 3일 밝혔다.

반얀트리 서울이 이번 출시한 모바일 앱은 호텔 정보는 물론 객실 패키지와 식음, 스파 프로모션 등을 한눈에 찾아볼 수 있도록 사용자의 편의성을 더했다. 반얀트리 서울은 온라인 멤버십 혜택과 서비스를 확대해 나갈 예정이다.

앱 출시를 기념해 마련한 가입 이벤트는 오는 31일까지 반얀트리 서울 모바일 앱을 신규로 내려받은 뒤 온라인 회원 가입을 한 신규 회원이면 자동 응모되며 이벤트 당첨 선물로는 ▲객실 숙박권 ▲그라넘 다이닝 라운지 2인 식사권 ▲페스타 바이 민구 2인 식사권 ▲문바 2인 식사권 ▲몽상클레르 생크림 케이크 교환권 ▲반얀트리 스파 60분 마사지 이용권을 준비했다. 추첨을 통해 선물을 증정하며 당첨자는 4월5일 개별 발표한다.

박준용 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 세일즈앤마케팅팀 팀장은 "무료 멤버인 온라인 회원을 위한 콘텐츠와 방문 시 혜택을 연내 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

반얀트리 서울 모바일 앱은 구글 플레이스토어 혹은 애플 앱스토어에서 '반얀트리'로 검색하면 무료 다운받을 수 있다. 이벤트에 대한 자세한 사항은 호텔 홈페이지에서 확인 가능하다.

