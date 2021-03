[포토] 3세대 카페 로봇 적용된 '비트박스'

3일 경기 성남 분당구 다날 본사에서 진행된 ‘비트3X 론칭 기념 미디어데이’에서 3세대 커피 로봇이 적용된 무인 매장 플랫폼 비트박스(b;eat box)가 공개되고 있다. 다날의 푸드테크 기업 비트코퍼레이션은 이날 미디어데이를 통해 미래형 리테일 플랫폼 비즈니스의 새로운 기준과 향후 사업 비전을 소개했다./성남=김현민 기자 kimhyun81@

