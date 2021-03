"故 최숙현 선수 사건 이면엔 '성적 지상주의' 지자체 관행"…인권위 조사 결과

경주시, 타 지자체 경쟁 성과

보여주기 수단으로 활용

감독에 의존하고 일부 선수 중심 운영

폭행 등 적발·구제 못해

[아시아경제 이관주 기자] 감독 등의 지속적 폭력을 견디지 못하고 세상을 떠난 고(故) 최숙현 선수 사건의 이면에는 ‘성적 지상주의’에 물든 지방자치단체의 관행이 있었다는 국가인권위원회의 조사 결과가 나왔다.

인권위는 3일 "경주시와 경주시체육회가 운동부 창단 시부터 팀 운영 전반을 감독 개인에게만 맡겨왔고 경북도와 도체육회, 문화체육관광부까지도 오랜 기간 자치단체가 전국체전, 도민체전 등의 성적만을 우선하는 것을 조장하거나 유지해준 관행을 확인했다"고 발표했다.

최 선수의 유족은 지난해 6월25일 최 선수가 소속 트라이애슬론팀 감독과 선배, 물리치료사 등으로부터 상습적인 폭행과 폭언 등 폭력을 당했고, 피해를 호소했음에도 관련 협회와 체육회·시청 등이 적절히 조치하지 않았다는 취지로 인권위에 진정을 제기했다. 인권위는 경찰과 검찰, 문체부, 고용노동부 등이 각 관할 사안에 대해 조사를 진행한 것을 고려해 최 선수의 피해가 2017년부터 지속될 수밖에 없었던 이유와 은폐 구조·관행 등을 규명하는 데 초점을 맞췄다.

인권위는 경주시가 직장운동부를 타 지자체와의 경쟁 성과를 보여주는 수단으로 활용해왔다고 판단했다. 전국체전 등에서 우수한 성적을 거두기 위해 10개월 단기계약 선수들을 둔 것 등이 그러한 인식의 연장선상에 있다는 것이다. 또 운영을 위탁받은 시체육회 또한 선수 처우나 훈련, 예산 사용 등을 적절히 감독하지 않아 감독에게만 의존하고 감독과 일부 선수 중심으로 운영하게끔 방치했다고 봤다.

인권위는 이러한 배경이 감독의 부당 지원금 수령, 허가하지 않은 물리치료사의 합숙소 생활, 우수한 성적을 거두는 일부 선수를 위한 타 선수들의 희생, 감독·물리치료사·선배 선수의 선수 폭행 등이 발생했음에도 적발하거나 구제할 수 없는 결과로 이어졌다고 지적했다.

인권위는 경주시장과 시체육회장에게 지역 체육 활성화라는 직장운동부 설치 취지에 맞는 구성원 보호와 관리가 작동되도록 규정과 인력을 보완할 것을, 문체부 장관에게는 지자체 직장운동부가 성과나 경쟁 중심으로만 운영되지 않도록 방안을 마련할 것을 권고했다. 다만 가해자들에 대한 사법 절차가 진행 중이고, 대한철인3종협회와 경북도체육회의 조치 미흡에 대해 문체부의 처분이 이뤄진 만큼 이들의 행위에 대한 별도의 구제 조치는 필요하지 않다고 판단했다.

인권위는 "성적 중심으로 전문체육을 육성하는 관행의 전환에는 많은 시간과 노력이 필요할 것"이라며 "비슷한 피해가 재발되지 않도록 필요한 조치와 인식 변화를 견인하는 권고를 하기로 결정했다"고 설명했다.

한편 인권위는 최근 경주시가 여자 트라이애슬론팀을 사실상 해체한 것과 검경 등의 조사에서 피해 사실을 진술한 선수들이 다른 지자체 팀에서 계약이 해지된 것 등에 대해서는 심각한 우려를 표하고 추가적인 피해가 발생하지 않도록 지속적으로 모니터링할 계획임을 밝혔다.

