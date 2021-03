나발리 탄압 개인·기업 제재‥바이든, 러 공격 시작(종합)

EU도 美와 연계해 제재 발표

러는 즉각 반발..보복 예고

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 행정부가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 ‘정적’ 알렉세이 나발니 독살 시도와 관련된 러시아 개인과 기관, 기업에 대한 제재에 나섰다. 바이든 정부의 첫 대러 제재다. 이에 대해 러시아 측은 즉각 보복을 경고해 향후 미·러 간 갈등이 본격화될 전망이다.

미 재무부는 2일(현지시간) 발표한 성명을 통해 나발니 독살 시도 및 구금에 연루된 러시아 고위 관리 7명에 대한 제재 사실을 공개했다.

이번 제재는 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)과 국무부, 상무부 등 관련 부처가 대거 참여했다. 제재 대상 개인은 알렉산드르 보르트니코프 연방보안국(FSB) 국장과 이고리 크라스노프 검찰총장, 안드레이 야린 러시아 대통령 정책실장, 세르게이 키리옌코 러시아대통령 행정실 제1부실장, 알렉산드르 칼라시니코프 연방교정국 책임자, 국방부 차관 2명 등이다.

러시아의 제27호 과학센터, 제33호 과학시험연구소, 국가유기화학기술연구소 등 과학 기관 3곳과 연방보안국 등 보안기관 2곳도 제재 명단에 포함됐다. 이들 개인과 기관의 미국 내 자산은 동결되고 이들과의 거래는 기소 대상이라고 당국은 설명했다.

이 밖에 상무부는 러시아의 대량살상무기 프로그램과 화학무기 활동을 지원하는 14개 기업을 제재 대상에 올렸다. 국무부는 러시아가 국제 화학 무기 협약을 위반했다면서 방위 물품 및 서비스 수출 거부 대상국에 추가했다.

이번 제재에 대해 토니 블링컨 국무부 장관은 "러시아의 화학무기 사용과 인권 침해가 심각한 결과를 초래한다는 분명한 신호를 보낸 것"이라고 강조했다.

바이든 행정부는 이날 기자회견을 통해서도 러시아에 대한 제재에 나선 이유를 상세히 설명했다. 한 당국자는 "미국은 러시아 정부가 나발니 독살 시도의 배후에 있다는 결론을 내렸다"고 설명했다. 젠 사키 백악관 대변인도 이날 "러시아 FSB 요원이 나발니 독살 시도에 연루됐다는 가능성을 높게 평가하고 있다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "이번 대응은 첫 단계이며 더 많은 것이 있을 것"이라고 말했다. 미 정부가 러시아가 시도한 광범위한 해킹에 대해서도 제재에 나설 가능성이 높다는 전망이 나온다.

다만 미국 측은 "군축 등에 대해서는 러시아와 협력을 추진할 것"이라며 러시아와의 협력도 추진하겠다는 의사를 분명히 했다.

그럼에도 월스트리트저널은 미국 정부가 나발니 독살 시도에 대한 공식적 비판에 나선 것은 이번이 처음이라고 언급하고 향후 양국 관계가 더욱 악화될 것이라고 전망했다.

미 당국자들은 특히 유럽연합(EU)과 연계해 러시아에 대한 제재에 나선 데 큰 의미를 부여했다. 미국의 제재 발표에 앞서 이날 EU도 나발니 수감에 관여한 러시아 검찰총장과 연방교정국 책임자, 연방수사위원회 위원장, 국가근위대 대장 등 네 명에 대한 제재를 발표했다.

러시아는 즉각 반발하고 보복을 경고했다. 타스 통신 등에 따르면 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관은 미국과 EU의 대러 제재 조치가 알려진 후 "당연히 대응할 것"이라며 상호주의 차원에서 미국과 EU에 대한 보복에 나설 것임을 시사했다.

한편 나발니는 지난해 8월 국내선 여객기에서 독극물에 중독돼 독일 베를린 병원으로 이송, 치료를 받은 후 지난 1월 귀국했지만 곧바로 체포돼 수감 중 3년6개월의 실형을 선고받았다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr