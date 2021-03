GS샵, 쇼핑라이브 명품 특화 프로그램 ‘펜트하우스’ 론칭

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 오는 4일 GS쇼핑라이브 명품 특화 프로그램 ‘펜트하우스’ 론칭 방송을 진행한다고 3일 밝혔다.

펜트하우스는 GS샵이 쇼핑라이브를 통해 3월부터 선보이는 신규 프로그램으로, 인기 있는 명품을 다양한 혜택을 통해 소개하는 명품 특화 방송이다. GS샵은 앞으로도 뷰티·키즈·레저 등 고객들이 관심 있어 하는 분야에 특화된 방송을 GS쇼핑라이브를 통해 지속적으로 선보일 예정이다.

오는 4일 오전 10시부터 진행되는 펜트하우스 론칭 방송에서는 세계적인 명품 브랜드 페라가모(FERRAGAMO)가 함께 한다. 프라토 플랫슈즈, 에이미 토트백, 간치니 라운드 선글라스 등 다양한 라인업의 상품들을 정가 대비 최대 60% 할인된 가격으로 판매한다.

명품 특화 프로그램 론칭을 기념한 특별한 혜택도 준비했다. 방송 중 제품을 구매한 고객 중 한 명을 추첨해 59만원 상당의 ‘버버리 클러치백’을 경품으로 증정하고, 상품에 따라 최대 10개월까지 무이자 할부 혜택을 제공한다.

GS샵 관계자는 “최근 명품 판매가 늘어나고 있는 상황 속에서 GS쇼핑라이브를 통해 엄선한 제품들을 소개하게 되어 기대된다”며 “앞으로도 블록체인 기술 등을 결합하여 고객들이 더욱 믿고 명품을 구매할 수 있도록 도와드리고 싶다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr