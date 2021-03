[특징주] 코스맥스, 실적개선 전망에 장중 4% 상승

[아시아경제 이민지 기자] 코스맥스 코스맥스 192820 | 코스피 증권정보 현재가 110,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 105,000 2021.03.03 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]코스맥스, 전 지역서 턴어라운드…'매수' 유지코스맥스, 작년 영업익 666억…전년比 23.4% 증가 [클릭 e종목]코스맥스, 펀더멘탈 개선 대비 현저한 저평가 ‘비중확대’ close 가 오름세를 보이고 있다. 올해 하반기로 갈수록 실적 개선세를 보일 것이란 전망이 나온 데 따른 것으로 분석된다.

3일 오전 9시 12분 한국거래소에 따르면 코스맥스는 4.29% 오른 10만9500원에 거래됐다.

코스맥스는 올해 실적 개선세를 보일 것으로 전망된다. 중국시장에서 온라인 매출 확대와 대형 고객 확보로 매출 성장이 주요할 것으로 기대된다. 이해니 신한금융투자 연구원은 "중국 화장품 소비회복과 국내 면세점 국산 중견 화장품 브랜드 매출 회복이 나타날 때 추가적인 실적개선이 가능하다"며 "목표주가를 10% 상향한 12만5000원을 제시한다"고 설명했다.

