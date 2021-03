KB국민카드 "펭수 체크카드 출시 1주년, 한정판 펭수 퍼즐 드려요"

한정판 펭수 퍼즐, 골드카드 등 경품·캐시백 혜택

내년 2월까지 판매기간 연장

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 'KB국민 펭수 노리체크 카드' 출시 1주년 기념 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 오는 8일부터 31일까지 행사에 응모한 고객을 대상으로 매일 100명을 추첨해 한정판 펭수 퍼즐을 제공한다. 당첨 고객 중 펭수 퍼즐을 완성해 본인의 사회관계망서비스(SNS)에 등재한 고객에게는 추첨을 통해 10명에게 금 7.5그램(2돈) 상당의 펭수 골드 카드를 제공한다.

또 행사기간 중 ▲파리바게뜨 ▲배스킨라빈스 ▲던킨 ▲파스쿠찌에서 '해피오더' 애플리케이션(앱)에 등록된 펭수 체크카드로 건당 1만2000원 이상 픽업 주문 시 5000원이 캐시백 된다. 캐시백 혜택은 행사기간 중 브랜드별 1회, 고객별 4회까지 제공된다.

출시 1주년을 맞은 펭수 체크카드는 대세 캐릭터 '펭수'를 카드 업계 최초로 카드 디자인에 담은 상품으로 출시 전부터 화제가 됐다. 상품 출시 26일 만에 발급 카드 수 20만 장을 기록한 데 이어 출시 95일 만에 30만 장, 출시 1년 만에 발급 카드 수 40만 장을 돌파했다.

지난해 2월 17일부터 올해 2월 16일까지 1년 간 발급된 총 46만 5000여 좌를 분석한 결과 연령대별 발급 고객은 20대가 37.5%로 가장 많았다. 이어 30대(29.6%)와 40대(15.1%), 10대(8.3%) 순으로 나타나 직통령이라는 별칭에 걸맞게 2030세대의 발급 비중이 높았다.

성별로는 여성이 69.3%를 기록해 남성(30.7%) 보다 2배 이상 많았다. 발급 신청 채널의 경우 언택트 문화 확산 등의 영향에 힘입어 인터넷, 모바일 등 온라인 채널 비중이 66.9%를 차지해 영업점 등 오프라인 채널(33.1%) 대비 높았다.

KB국민카드는 펭수 체크카드에 대한 고객들의 관심과 성원에 부응하고자 올해 2월 16일까지 한정 판매 예정이었던 이 상품의 판매 기간을 내년 2월 16일까지로 1년 연장했다. 이 카드는 ▲펭카 ▲펭모티콘 ▲펭요미 등 3개 디자인 중 희망하는 카드 디자인을 선택해 KB국민카드 홈페이지와 앱, KB국민은행 영업점과 KB국민은행의 스타뱅킹 앱에서 발급 신청 가능하다.

