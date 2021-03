정세균 "질병청, 'AZ 백신 고령층 접종' 의견 다시 모아달라"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 3일 "최근 아스트라제네카 백신의 고령층 접종 효과에 대한 새로운 연구결과가 공개되고, 여러 나라에서 접종 연령 제한을 재검토하는 움직임이 있다"면서 "질병관리청은 예방접종전문위원회를 통해 이에 대한 전문가 의견을 다시 한번 모아 달라"고 주문했다.

정 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재한 자리에서 "아스트라제네카 백신과 관련해 독일은 65세 이상으로 접종대상을 확대하는 것을 검토하고 있고, 프랑스는 74세까지 접종을 허용했다"며 이같이 말했다. 아울러 "65세 이상 고령층에 화이자와 아스트라제네카 백신을 접종했던 스코틀랜드에서도 조사 결과 80%에 달하는 입원 예방효과가 있는 것으로 나타났다"고 덧붙였다.

앞서 한국은 코로나19에 가장 취약한 65세 이상 고령층에 대해 아스트라제네카 백신 접종을 유보했다. 이날 정 총리의 요청에 따라 향후 아스트라제네카 백신 접종 대상이 65세 이상으로 확대될 가능성이 있다.

코로나19 백신 접종이 순차적으로 진행 중인 가운데 일각에서는 '새치기 접종' 의혹이 제기됐다. 정 총리는 "사실이라면, 참으로 개탄스러운 일이 아닐 수 없다"면서 "백신 접종 순서는 전문가들의 논의를 거쳐 과학과 사실에 근거해 정해진 사회적 약속"이라고 강조했다. 그러면서 "사회적 신뢰를 저버리고 갈등을 야기하는 이러한 행위를 정부는 묵과할 수 없다"며 "방역당국은 사실관계를 소상히 밝히고, 가능한 모든 제재수단을 검토해 엄정 조치해 달라"고 지시했다.

