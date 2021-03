“나만의 영상 컬러링 만든다” SKT, ‘V스튜디오’ 개관

T팩토리 방문 고객이 직접 영상 촬영·활용 기회 제공

개인성향 분석·숏폼 영상 추천·촬영·편집 등 UGC 제작 가능

크리에이터 강연과 디지털쿠폰 등 경품 행사도 진행

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 251,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 247,500 2021.03.03 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 아바타로 참석하는 대학 입학식 열렸다…SKT-순천향대 '메타버스 캠퍼스' 외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도'여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난' close 이 홍대 거리에서 운영 중인 ICT 멀티플렉스 ‘T팩토리’에 보이는 컬러링 서비스 ‘V컬러링’ 영상을 촬영할 수 있는 V스튜디오를 개관했다고 3일 밝혔다.

V스튜디오는 T팩토리 내 별도 공간에 방문 고객이 직접 제작하는 UGC(User Generated Contents) 영상을 촬영해 사회관계망서비스(SNS)에 업로드하거나 V컬러링 영상으로 활용할 수 있는 서비스를 제공한다.

영상 촬영과 UGC 제작을 원하는 고객은 누구나 T팩토리의 V스튜디오를 이용할 수 있다. 방문 고객은 심리테스트와 뇌파집중도 측정을 통해 본인 성향에 따른 맞춤형 숏폼 영상 스타일을 추천받고, 영상 촬영, 편집 등을 통해 UGC를 직접 제작해 V컬러링과 SNS에 업로드할 수 있다.

V스튜디오 이용 고객에게는 T팩토리에서 즉석으로 인쇄한 얼굴 하관 마스크를 선물로 제공한다. 아울러 V스튜디오에서 UGC 영상을 제작하고 V컬러링과 SNS 업로딩을 통해 체험을 완료하면 V컬러링 콘텐츠 할인권을 디지털 쿠폰으로 제공받을 수도 있다.

V스튜디오는 4월까지 운영 예정이다. 행사기간 동안 인플루언서와 숏폼 크리에이터가 T팩토리에서 고객을 대상으로 미래 직업 등에 대해 멘토링과 특별강연 등의 이벤트도 진행한다. 또한 SK텔레콤은 T팩토리 앱과 웹사이트에서 고객의 개인 성향을 분석해 주는 온라인 전용 이벤트도 펼칠 예정이다.

김성수 SK텔레콤 모바일CO장은 “국내 최고 수준의 ICT 멀티플렉스인 T팩토리를 방문한 고객에게 새롭고 즐거운 고객경험을 제공하기 위해 V스튜디오를 개관하게 됐다”며 “T팩토리는 매월 기술, 서비스, 문화가 접목된 컨텐츠를 운영하면서 MZ세대와 소통하며 홍대의 랜드마크로 자리매김하고 있다”고 강조했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr