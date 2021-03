"中 장악한 드론시장 잡는다" 한컴그룹, 드론 스타트업 '어썸텍' 인수

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터그룹(한컴그룹)이 드론 전문 스타트업 '어썸텍'을 인수했다고 3일 밝혔다.

'어썸텍'은 드론 추락 방지 기술과 드론용 배터리 관리, 특수 목적용 드론 개발 기술을 보유하고 있는 회사다.

어썸텍이 자체 개발한 스마트 패러슈트·패러글라이더 기술은 위치정보시스템(GPS)을 내장해 독립적 비행 제어가 가능하다. 추락 시에는 자동으로 낙하산을 펼쳐 낙하 지점을 파악하고 지정한 지점으로 자동 복귀한다. 어썸텍은 배터리 자동관리 기술인 '배터리 닥터'를 개발하고, 고정적·회전익 드론과 같은 특수 목적용 드론 개발 기술도 보유하고 있다.

한컴그룹은 어썸텍 인수와 동시에 송재근 전 한국드론기업연합회장을 어썸텍의 기술고문으로 영입해 시장 확대를 추진한다는 방침이다.

한컴그룹은 드론 제조 전문 기업인 '순돌이드론'에도 지분 투자를 단행했다. 순돌이드론은 2015년 설립된 국내 드론 1세대 기업으로 군사용, 산업용, 농업용, 교육용 등 산업별 분야별 드론을 개발하고 판매하고 있다. 현재 육군 드론교육센터에 다양한 군사용 드론을 제공하고 소방·경찰에도 드론은 납품하고 있다.

한컴그룹은 이번 인수·지분 투자를 통해서 드론 제작에 필요한 다양한 첨단기술과 노하우를 확보하게 됐다. 한컴그룹은 향후 드론 핵심 기술의 국산화는 물론 드론 양산 체계 구축을 통해 국내 드론 시장을 선도해나갈 계획이다.

한컴그룹은 지난해 인수한 한컴인스페이스의 무인 자동화 시스템 '드론셋(DroneSAT)', 한컴라이프케어의 드론 활용 재난안전 서비스, 한컴아카데미가 추진 중인 드론 임무교육, 한컴MDS의 드론 충전·드론 로드 사업, 한컴인텔리전스의 드론 인증 사업 등 그룹사들의 연합을 통해 '드론 밸류체인'을 구축하겠다는 전략이다.

한컴그룹 관계자는 "국내외 드론 시장을 중국이 장악하고 있는 상황에서 핵심 기술을 보유한 국내 기업들에 대한 발굴과 투자를 통해서 국내 드론 시장의 경쟁력과 자생력 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로 지속적인 기술 연구·개발과 적극적인 협력과 제휴를 통해서 국내 드론 시장을 이끌겠다"고 밝혔다.

