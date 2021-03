3조 시장 공략…CJ제일제당, 온라인 선물하기 테마관 오픈

생일, 출산·육아, 상차림 선물 등 4종

온라인 선물하기 시장 규모 3조5천억

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당이 식품 전문몰 CJ더마켓에 '선물하기' 테마관을 열었다고 3일 밝혔다. 비대면 소비 트렌드가 확대되는 가운데 ‘온라인 선물’을 선호하는 고객 요구에 부합하기 위한 취지다.

국내 온라인 선물하기 시장 규모는 약 3조5000억원으로 추정된다. 과거 2030 세대 중심에서 최근에는 전 연령층에 걸쳐 ‘온라인 선물’ 이용이 늘어나는 추세다. CJ제일제당은 비비고, 햇반 등 폭 넓은 제품 포트폴리오를 활용해 언택트 ‘일상 선물’ 문화를 선도하겠다는 방침이다. 우선 이번 서비스 강화의 일환으로 ‘생일’과 ‘출산·육아’를 테마로 한 ‘한상차림 선물’을 출시했다. ‘든든한 미역국 생일상’, ‘친구들과 즐기는 생일상’, ‘아이들을 위한 생일상’, ‘초보엄마아빠를 위한 5분한상’ 등 4종으로 구성됐다. 선물의 의미를 살릴 수 있도록 축하 문구를 새긴 특별 제작 패키지에 배송된다.

‘든든한 미역국 생일상’은 생일상 필수 메뉴 ‘미역국’과 함께 잡곡밥, 김치볶음 등을 곁들인 한국식 생일 밥상이다. ‘친구들과 즐기는 생일상’은 치자, 치킨 등으로, ‘아이들을 위한 생일상’은 만두, 핫도그, 치즈볼 등으로 꾸렸다. ‘초보엄마아빠를 위한 5분 한상’은 볶음밥, 칼국수, 중화짜장 등으로 구성했다.

CJ제일제당은 ‘CJ더마켓’을 적극 활용해 ‘큐레이션’과 같은 서비스도 개발해 강화한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr