영화 '서복' 내달 OTT·극장 동시 개봉

"관객에게 더 많은 선택권 제공, 극장과도 상생"

CJ ENM은 영화 '서복'을 다음 달 15일 온라인 동영상서비스(OTT) 티빙와 극장에서 동시 공개한다고 3일 전했다.

영화사업본부 측은 "코로나19로 콘텐츠에 대한 소비자의 시각과 니즈가 급변하는 상황"이라며 "다양한 플랫폼을 통해 더 많은 관객을 만나고자 한다"고 밝혔다. "OTT와 극장 동시 개봉으로 관객에게 더 많은 선택권을 제공하고, 개봉작 부재로 어려움을 겪는 극장과 상생할 방침"이라고 설명했다.

티빙 측은 "우리 사용자들에게 특화된 콘텐츠 경험을 제공할 수 있는 작품이라서 과감히 투자를 결정했다"며 "다양한 장르에 걸쳐 오리지널 콘텐츠를 지속 확대하겠다"라고 밝혔다.

'서복'은 인류 최고의 복제인간 서복을 극비리에 옮기는 정보국 요원 기헌이 예기치 못한 상황에 휘말리는 이야기를 그린 드라마다. '불신지옥'·'건축학개론'의 이용주 감독이 메가폰을 잡고, 공유·박보검·조우진이 주연했다.

