SK㈜ C&C, 디지털 경연 플랫폼 출시

[아시아경제 부애리 기자] SK㈜ C&C가 인재 채용, 육성, 신모델 발굴까지 기업의 디지털 혁신을 지원하는 디지털 경연 플랫폼을 선보인다.

SK㈜ C&C는 3일 다목적 디지털 트레이닝 플랫폼인 ‘경연 앳 멀티버스(경연 플랫폼)’를 출시한다고 밝혔다.

경연 플랫폼은 SK㈜ C&C 테크 트레이닝센터가 수년간 진행한 금융·제조·통신 등 산업별 다양한 디지털 기술 트레이닝, 경연 운영 경험과 디지털 통합 플랫폼인 ‘멀티버스’ 기반으로 개발됐다.

경연 플랫폼의 가장 큰 특징은 디지털 신사업에 맞춘 다양한 디지털 기술 경연이 가능하다는 것이다. 경연 주제를 정의하면 멀티버스에서 경연에 필요한 인공지능(AI)·빅데이터·클라우드와 같은 최신 플랫폼·솔루션을 경연 도구로 제공한다.

경연 플랫폼은 경연관리, 코치관리, 평가관리, 회원(참여자)관리, 커뮤니케이션관리, 플랫폼 운영관리 등을 통해 경연 진행 상황과 코치 활동 내용, 경연 참여자들의 각종 이슈 파악과 해결을 돕는다.

김은경 SK㈜ C&C 디지털테크 센터장은 "기업 안팎의 다양한 아이디어가 경연 플랫폼을 통해 실제 사업에서 활용 가능한 기업의 디지털 지식과 자산으로 전환될 수 있다"며 "이 과정에서 신규 인재 발굴, 구성원의 디지털 역량 향상에도 크게 기여할 것" 이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr