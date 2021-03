[아시아경제 이민지 기자] 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,260 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,275 2021.03.03 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 은 지난해 영업손실 66억7204만원을 기록해 전자전환했다고 3일 공시했다. 매출액은 48% 줄어든 358억원을 기록했고 순손실은 237억원으로 집계됐다.

회사 측은 “코로나19 영향으로 영업 활동 제한에 따른 매출이 감소했다”며 “종속회사의 대여금 등에 대한 대손 및 손상 인식 등으로 인해 영업외손실이 늘었다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr