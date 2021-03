[아시아경제 이민지 기자] 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 33,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,950 2021.03.03 08:38 장시작전(20분지연) 관련기사 신한지주, 1주당 1500원 현금배당 결정외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도국채금리 상승에 경기민감株로 투심 이동…성장주ETF도 약세 close 는 3일 제 9회차 국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)을 발행하기로 결정했다고 공시했다. 운영자금으로 2500억원, 채무상환자금으로 4500억원을 사용할 계획이다.

