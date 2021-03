GS25, 행사상품 구매 고객에 스니커즈 등 1억 상당 경품 증정

리셀 플랫폼 'XXBLUE'와 손잡고 스니커즈 리셀 트렌드 상품에 반영

3월 한달 추첨 통해 스니커즈 100족 등 1억 상당 경품 증정 행사



[아시아경제 김유리 기자] GS25가 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 잇템인 스니커즈 문화를 담은 상품을 선보인다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 지난달 25일 서울 옥션에서 운영하는 한정판 거래 플랫폼 'XXBLUE'과 손잡고 스니커즈 문화를 담은 상품을 출시했다고 3일 밝혔다.

최근 MZ세대에게 스니커즈는 패션을 넘어 웃돈을 얹어 되파는 '리셀', 리셀을 통해 수익을 올리는 '스니커테크' 등 하나의 문화로 자리잡고 있다. 지난해 국내 한정판 스니커즈 리셀(리세일, 재판매) 시장 규모는 약 5000억원 규모로 추정된다.

컬래버레이션 출시하는 상품은 '드로우유', '버터래플', '제로클럽 젤리' 등 4종이다. '드로우'와 '래플'은 상품을 구매하고 싶어하는 사람이 많을 때 응모·추첨을 통해 판매하는 방식을 말한다. '제로클럽'은 드로우와 래플을 통해 한 번도 당첨되지 못한 사람들을 지칭하는 용어다. 상품 패키지 디자인은 농구, 스트리트 컬처 등 일러스트 작품으로 널리 알려져 있는 일러스트레이터 김정윤 작가가 진행했다.

'드로우유 딸기', '드로우유 초콜릿'은 각 1500원이다. '버터래플'은 3000원, '제로클럽 젤리'는 1500원이다.

GS25는 'XXBLUE'와 함께 컬래버레이션 상품 출시 기념 경품 이벤트를 준비했다. 3월 한달 동안 GS25에서 행사 상품을 구매 후 GS&POINT를 적립하면 '더팝' 앱에 스탬프가 생성되고, 스탬프를 일정 개수 이상 모으면 행사 응모가 가능하다. 응모 고객 대상으로 추첨을 통해 한정판 스니커즈 100족, XXBLUE 구매 할인 쿠폰, SOTWO 스니커즈 공동구매 조각 등 1억원 상당의 경품을 증정한다. 단 행사는 19세 이상부터 참여가 가능하다.

홍성찬 GS25 마케팅팀 과장은 "MZ세대의 대표적인 놀이터 중 한 곳인 GS25에 젊음의 상징 스니커즈 문화를 접목하는 상품을 출시해 기쁘게 생각한다"며 "고객이 GS25를 방문 할 때마다 새로운 경험을 할 수 있도록 다양한 행사를 진행하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr