제네시스, '해비치x제네시스 고객 체험 서비스' 운영

[아시아경제 이창환 기자] 제네시스 브랜드(이하 제네시스)는 중형 스포츠 세단 ‘더 뉴 G70’, 럭셔리 플래그십 SUV ‘GV80’와 함께 제주의 아름다운 자연 경관을 만끽하며 휴식을 취할 수 있는 ‘해비치x제네시스 고객 체험 서비스’를 운영한다고 3일 밝혔다.

제네시스가 해비치 호텔앤드리조트 제주, 퍼시픽렌터카와 함께 선보이는 ‘해비치x제네시스 고객 체험 서비스’는 앞으로 약 2년 간 해비치 호텔앤드리조트 제주 투숙 고객을 대상으로 제공되는 차량 체험 서비스다.

서비스 체험을 원하는 고객은 해비치 호텔 컨시어지 데스크를 방문해 신청하면 되며, 투숙 기간 중 희망하는 날을 하루 정해 G70 또는 GV80차량을 시승할 수 있다.

이번 체험 서비스 이용 고객은 해비치 리조트 내부에 입점된 퍼시픽렌터카 영업점을 통한 편리한 차량 인수, 해비치 호텔 내외부에 마련된 전용 주차 공간 이용, 서비스 이용 후 설문조사 참여 시 소정의 기념품 증정 등의 특별 혜택을 제공받을 수 있다.

제네시스와 해비치는 오는 5월까지 제네시스 멤버십 보유 고객에게도 이번 체험 서비스를 누릴 수 있는 기회를 제공해 보다 많은 고객이 혜택을 누릴 수 있도록 할 계획이다.

제네시스는 이번 체험 서비스가 특급 호텔과의 제휴를 통해 제네시스의 상품성 체험 기회를 제공하는 시그니처 서비스로 자리매김할 수 있도록 운영해 나간다는 방침이다.

제네시스 관계자는 “제네시스만의 특별한 브랜드 체험 기회를 제공하기 위해 지난 1년 간 운영해온 ‘해비치 G70 고객 체험 서비스’를 개선, 보완해 이번 리뉴얼 론칭을 하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 제휴 마케팅을 통해 제네시스 브랜드를 체험할 수 있는 기회를 마련해가겠다”고 말했다.

