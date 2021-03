금천구, 무급휴직 근로자 고용유지지원금 지원

50인 미만 사업체 근로자 중 고용보험에 가입된 무급휴직자 대상..2020년11월14~2021년 3월31일, 월 5일 이상 무급휴직... 월 50만원씩 최대 3개월간 지원, 지난해 대비 1개월 기간 확대

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 코로나19로 인한 영업제한으로 경영상 어려움을 겪고 있는 소상공인·소기업 무급휴직 근로자에게 고용유지지원금을 지원한다.

지원대상은 구에 소재한 50인 미만 사업체에서 지난해 11월14일부터 올 3월31일까지 월 5일 이상 무급 휴직한 근로자다. 해당 근로자는 지급예정일인 4월30일까지 신청 사업체에 고용보험을 유지해야 한다.

올해는 지난해 보다 지원 기간이 1개월 확대돼 월 50만원씩 최대 3개월 간 지원한다.

고용유지지원금 신청을 희망하는 사업주 또는 무급 휴직자는 3월31일까지 구 홈페이지 ‘금천소식’란에서 신청서를 내려받아 작성한 후 구비서류와 함께 금천구청 1층 일자리센터에 방문, 이메일(geumcheonjob@citizen.seoul.kr), 팩스로 제출하면 된다.

선정기준(1순위 ‘집합금지 업종’, 2순위 ‘영업제한 업종’, 3순위 ‘그 외 업종’)에 따라 서울시에서 지원자를 심사·선정한다. 1인 사업자나 비영리단체 종사자, 소상공인 정책자금 융자제외 업종의 경우 지원에서 제외된다.

유성훈 금천구청장은 “고용유지지원금이 코로나19 장기화로 경제적 피해가 큰 사업주 및 무급 휴직자들에게 조금이나마 도움이 됐으면 한다”며 “올해는 코로나19로 침체된 지역경제를 회복하는데 온 힘을 다하겠다”고 말했다.

