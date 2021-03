"와인, 올해도 3배 성장" 이마트24, '3월의 와인' 4종 선정

와인 매출 2018년부터 매년 3배씩 증가, 올 1~2월도 3.1배 ↑

업계 최초 와인 큐레이션 마케팅 '이달의 와인', 주류특화매장 효과



[아시아경제 김유리 기자] '와인 대표 구매처로' 편의점이 급부상하고 있다.

이마트24는 3일 "업계 중 가장 먼저 와인시장 공략에 나선 후, 와인 매출이 매년 3배씩 증가하고 있다"고 밝혔다. 이마트24의 와인 매출은 2018년부터 매년 3배씩 증가했다. 올해 1~2월 역시 전년 동기 대비 209%(3배) 증가한 것으로 나타났다.

이마트24는 주류특화매장 확대를 통해 와인 접근성을 높인 점, 업계 최초로 실시한 와인 큐레이션 마케팅 '이달의 와인'이 고객들의 큰 호응을 얻은 점이 이같은 판매 신장으로 이어졌다고 봤다.

지난 달 이달의 와인에 선정된 '푸나무(POUNAMU) 쇼비뇽블랑'은 와인 커뮤니티에서 자발적인 구매 인증이 이어지고, 제품 후기를 올리는 등 입소문이 났다는 설명이다. 이에 푸나무 쇼비뇽블랑은 지난 달 와인 카테고리 매출 1위를 기록했다.

이마트24는 3월에도 이달의 와인을 4종 선정해 선보인다. 가성비 상품으로 '로쉐 마제' 2종(까베네쇼비뇽·샤도네이)을 선보인다. 로쉐 마제는 프랑스 현지 판매 1위를 자랑하는 와인으로 한 해 5000만병 이상을 수출된다. 3월 한달 간 로쉐 마제 2종을 각 9900원(기존 20000원)에 구입할 수 있다.

이마트24는 '안티구아스 리제르바 까베네쇼비뇽'을 업계 단독으로 선보인다. 칠레에서 가장 역사가 깊은 '쿠지노 마쿨' 와이너리의 대표 레드와인이다. 이번 이마트24 단독 출시를 기념해 명품 와인 잔이 포함된 기획 세트를 1만개 한정 판매한다. 기획세트는 와인과 함께 2만원 상당의 글라스 브랜드 '리델'의 와인잔으로 구성됐다. 3월 말까지 2만5000원(기존 29000원)에 판매한다.

프리미엄 라인으로 선정된 '라포스톨 아팔타 까베네쇼비뇽'은 칠레를 대표하는 슈퍼프리미엄 와인 '끌로아팔타'의 써드(3rd)와인으로 이마트24를 통해 한국에 처음으로 출시된다. 가격은 3만2000원(기존 6만원)이다.

김지웅 이마트24 일반식품팀장은 "이달의 와인을 통해 편의점에서도 좋은 와인을 싸게 구입할 수 있고, 특히 이마트24가 추천하는 와인은 믿고 구입한다는 인식이 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 노력할 계획"이라며 "화이트데이가 있는 3월, 온라인 커뮤니티 상에서 이슈가 되는 와인이 또 한번 나올 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr