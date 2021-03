[클릭 e종목]코스맥스, 전 지역서 턴어라운드…'매수' 유지

[아시아경제 이선애 기자] IBK투자증권은 3일 코스맥스 코스맥스 192820 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 500 등락률 +0.48% 거래량 99,354 전일가 104,500 2021.03.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스맥스, 작년 영업익 666억…전년比 23.4% 증가 [클릭 e종목]코스맥스, 펀더멘탈 개선 대비 현저한 저평가 ‘비중확대’화장품 온라인 유통 전성시대…코스맥스, 높은 신뢰 바탕 성장기 close 에 대해 국내외 시장을 상회하는 글로벌 및 온라인 고객 기반을 확대하며 외형성장과 수익성 개선의 가시성을 높일 것으로 보여 투자의견 '매수' 및 목표주가 14만원을 유지한다고 밝혔다.

2021년 회사가 제시하는 방향성은 연결 매출액 1조5000억원, 연결 영업이익 900억원이며 IBK추정치도 이에 부합하는 매출액 1조5767억원, 영업이익 871억원을 제시한다.

안지영 IBK투자증권 연구원은 "코스맥스의 2020년 4분기(yoy) 연결 실적은 매출액 3545억원(+0.4%), 영업이익 105억원(-37.9%/opm 3.0% -1.8%p)으로 컨센서스를 하회했으며 순이익은 적자전환에 그쳤다"면서 "다만 전세계 모든 법인에서 관리 효율화와 거래선 확대가 내수에서 글로벌 기업으로 확대됨에 따라 2021년 연결 및 별도 기준 턴어라운드도 구체적일 전망"이라고 내다봤다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr