서울시평생교육진흥원, 자가격리자 평생학습·마음방역 돕는 '세이프런 키트' 개발

온라인학습, 마음진단, 체험활동 등으로 구성된 키트…3일부터 자가격리자에 전달

[아시아경제 임철영 기자] 서울시평생교육진흥원이 자가격리자들이 집에 머무는 시간 동안 학습도 하고 마음의 안정도 찾을 수 있도록 온라인 강좌, 마음진단, 체험활동 꾸러미로 구성된 ‘세이프런(SafeLearn) 키트’를 개발해 3일부터 집으로 보내준다고 밝혔다.

키트 안내서의 QR코드만 찍으면 집에서도 언제든지 온라인 강좌를 듣고 학습할 수 있다. 격리기간 동안 우울, 불안, 스트레스로부터 벗어나 ‘나는 어떤 사람인지’, ‘내가 꿈꾸는 인생은 무엇인지’ 생각하는 시간을 가질 수 있는 자아진단서와 인생계획활동지를 담은 마음점검 세트도 마련했다. 에펠탑 등 세계적 건축물 5종을 미니어쳐로 만들어 볼 수 있는 DIY키트와 필사노트 등 체험활동도 제공한다. 자가격리자를 응원하는 격려편지도 넣었다.

‘세이프런 키트’는 자가격리자 관리를 총괄하는 서울시와 협력, 각 자치구를 통해 자가격리 시민에게 생활용품과 함께 직접 전달된다. '세이프런 키트’는 ▲심리적 안정을 돕는 마음점검 세트 ▲온라인강좌를 들을 수 있는 학습세트 ▲체험활동을 할 수 있는 챌린지 세트 ▲자가격리된 시민을 응원하는 격려편지와 사용안내서(안녕 세트)로 구성된다.

마음점검 세트는 자가격리자들이 우울감에서 벗어나 긍적적으로 일상을 바라볼 수 있도록 돕는 꾸러미다. ‘나는 어떤 사람일까?’를 주제로 스스로를 탐구할 수 있는 자아진단지와 자신이 꿈꾸는 인생을 점검해보는 인생계획 활동지가 들어있다.

학습세트는 서울자유시민대학과 서울시평생학습포털의 온라인 강좌를 들을 수 있는 QR코드를 제공한다. 캠퍼스 정규강좌 뿐 아니라 자가격리자의 마음방역을 위한 특별강좌도 마련했다. 격리 중에도 온전하게 학습할 수 있도록 다양하고 알찬 강좌를 담았다. 관련된 학습정보는 서울시평생학습포털(sll.seoul.go.kr)에서 확인하면 된다.

챌린지 세트는 자가격리 중에도 부담 없이 할 수 있는 체험활동으로 구성했다. 에펠탑, 금문교 등 세계적인 건축물 5종을 미니어쳐로 만들어 볼 수 있는 우드락 DIY키드가 들어있다. 기미독립선언문, 한국의 시 10선 을 필사해볼 수 있는 챌린지 노트도 담았다.

김주명 서울시평생교육진흥원장은 “자가격리로 고립된 환경에 처한 시민들이 온전한 학습시간을 유지하고 자기집중의 시간을 통해 마음건강을 지키도록 돕는 것이 세이프런 키트 제작의 취지”라며 “코로나19로 지친 시민들이 현재의 어려움을 이겨내고 더 나은 삶을 설계하는 과정에서 평생학습이 매개가 될 수 있도록 다양한 방식으로 노력하겠다”고 말했다.

