에넥스, 신학기와 이사·혼수 시즌 맞춰 가구 할인전…최대 52%↓

[아시아경제 김보경 기자] 에넥스가 온라인 스토어 '에넥스몰'에서 신학기와 이사·혼수 관련 가구를 할인하는 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

'신학기 꾸르템' 이벤트는 오는 31일까지 신학기 필수가구 주제에 맞춰 상품들을 선보인다.

대표상품은 ▲EC 에어 멀티 패브릭 메쉬의자 ▲EC 스노우L시스템 의자 ▲EC 마이티 회전형 책상의자 ▲EC 메이드 책장 ▲EC 만다린 책상세트 등 에넥스몰 인기 학생가구 부터 신상품 의자까지 최대 52% 할인율을 제공한다.

'봄날의 경이로운 다이닝 세일' 이벤트도 진행한다. 3월 한달 동안 1~4주차별 다양한 식탁을 합리적인 가격에 선보일 계획이다.

먼저 3월 1주차 할인 상품은 대리석 식탁으로 ▲ET 아르크 대리석 식탁 ▲ ET 티파니 대리석 식탁 ▲ ET 더스퀘어 대리석 식탁 등이 있으며 기본 할인율 외 7% 추가 할인을 제공한다.

이 외에도 일정금액 이상 다이닝 제품을 구매하고 포토리뷰를 작성한 고객에겐 핸드타올과 모바일 커피 기프티콘 등을 추가 지급한다.

에넥스 관계자는 "새 학기, 이사·혼수 시즌에 가장 많이 찾는 제품들로 기획전을 준비했으니 이벤트 기간 내 좋은 혜택을 누리시길 바란다"고 말했다.

