SSG닷컴, 화이트데이 맞아 스타벅스 텀블러 출시

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 3일 화이트데이를 맞아 스타벅스 텀블러 등 신규MD를 출시하고 식품, 뷰티, 잡화 등 다양한 상품의 할인 행사를 진행한다고 밝혔다. 오는 10일에는 한정판 캔디 상품도 ‘쓱라이브(SSG닷컴 라이브커머스)’를 통해 선보인다.

SSG닷컴은 ‘스타벅스 온라인샵’을 통해 화이트데이 기념 MD 4종을 전국 스타벅스 매장과 동시 출시한다. 뚜껑 위에 스타벅스의 마스코트인 ‘베어리스타’ 피규어가 장식된 ‘SS 캔디 베어리스타 돔 워터보틀’ 등 텀블러 3종과 알록달록한 색상의 파우치가 포함된 ‘마카롱 버킷백’ 등도 준비했다. 5일부터는 ‘사이렌’ 로고가 그려져 있는 미니백/파우치에 과일맛 젤리가 들어있는 푸드 3종도 판매한다.

화이트데이 인기 품목인 초콜릿, 캔디는 행사 상품 구매 시 적립금 혜택과 경품 추첨 이벤트도 제공하며 라이브방송으로는 한정판 상품을 구매할 수 있다.

특별한 선물을 준비하는 고객을 위해 뷰티, 잡화 등 인기 카테고리 할인 행사도 동시 진행한다. 오는 7일까지 열리는 ‘사탕보다 달달 WHITE DAY @ MONDAY MOON’ 에서는 스킨케어, 메이크업, 헤어/바디, 향수, 미용기기 등 뷰티 상품을 최대 80% 할인한 가격에 판매한다.

SSG닷컴 관계자는 “화이트데이를 앞두고 선물 준비에 나선 고객들을 위해 스타벅스 등 인기 브랜드 상품 위주로 행사를 준비했다”며 “향후에도 할인 혜택 외에 고객이 선호하는 ‘라이브방송’ 등 차별화된 쇼핑 콘텐츠를 계속 선보이겠다”라고 말했다.

